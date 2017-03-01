Ижевск. Удмуртия. Более 140 млн рублей предусмотрели в бюджете Удмуртии в 2017 году на программу «Молодежная квартира». Как рассказал журналистам министр строительства региона Иван Новиков, порядка 590 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

«33 многоквартирных дома в рамках заключенных соглашений строятся, из них 23 дома уже введено. Сейчас поступают новые предложения от застройщиков по включению новых объектов в эту программу», - сказал Новиков.

Также будут привлечены федеральные средства. В этом году по целевой программе «Жилище» условия проживания улучшили 55 молодых семей.

В 2016 году на программу «Молодежная квартира» из республиканского бюджета было выделено 126,4 млн рублей, 583 молодые семьи приобрели квартиры.

Также министр строительства региона добавил, что количество ипотечных кредитов в Удмуртии в прошлом году существенно выросло.

«В 2016 году общий объем ипотечного кредитования составил 14,4 млрд рублей и почти 12,5 тыс. семей улучшили свои жилищные условия через этот механизм. Прибавка к предыдущему году более 20%», - добавил Иван Новиков.

Напомним, что программа «Молодежная квартира» пришла на смену «Молодой семье». Будущие новоселы получают из бюджета субсидию в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья, но не менее 200 тысяч рублей.