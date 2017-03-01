Москва. России угрожают устойчивые к антибиотикам микробы. Об этом сообщают Известия со ссылкой на директора НИИ детских инфекций ФМБА России в Санкт-Петербурге, академика РАН Юрия Лобзина.

По словам врача, на территории страны выделили 12 устойчивых даже к самым сильным антибиотикам бактерий.

«Микробы все больше приобретают устойчивость к антибиотикам. И если мы сейчас не будем принимать действенных мер, то лет через 10–15 человек может погибнуть от обычного гнойного прыща, потому что антибактериальные препараты перестанут действовать», - передает издание слова Юрия Лобзина.

Сейчас в мире от устойчивых бактерий погибает около 700 тыс. человек. Российские ученые просят Правительство страны принять срочные меры, поскольку люди заражаются опасными видами бактерий в больницах.