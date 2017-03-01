Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика стала третьим регионом России, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Агентством по технологическому развитию. Как сообщает пресс-служба организации, подписание прошло в рамках российского инновационного форума в Сочи. Ранее подобные соглашения были с Калужской областью и Татарстаном.

По данным пресс-службы главы Удмуртии, заключена договорённость о совместной реализации на территории республики инвестиционных проектов в сфере технологической модернизации существующих предприятий путём поиска и внедрения технологических решений мирового уровня. В частности, стороны обязуются провести технологический аудит промышленных предприятий, поиск потенциальных партнёров и встраивание предприятий в кластеры.

Агентство работает с действующими предприятиями и готовыми технологическими решениями. Сотрудничество направлено на ликвидацию технологических и экономических разрывов, которые не позволяют многим российским предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию. По отбору решений агентство сотрудничает с зарубежными странами – Японией, Китаем, Кореей, Италией, Германией и Израилем.

На форуме в Сочи Удмуртия подписала еще ряд соглашений. В частности, достигнута договорённость о совместной деятельности с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой. Речь идёт о взаимодействии по улучшению инвестиционного климата в регионе, развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.

Кроме того, руководитель региона Александр Соловьев подписал соглашение о сотрудничестве с президентом - председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко. Основные направления совместной деятельности: внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Удмуртской Республики, реализация программ безналичной формы расчётов с использованием банковских карт, финансово-экономический консалтинг.