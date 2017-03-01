Великобритания. Известный по роли эпатажного детектива Шерока Холмса британский актер Бенедикт Камбербэтч снимется в новом сериале. Об этом сообщает L!fe.ru.

Мини-сериал «Мелроуз» основан на новеллах Эдварда Сент Обина. В нем британский актер сыграет аристократа – протагониста Патрика Мелроуза.

Вся жизнь главного героя уместится в нескольких сериях, которые пронесут зриетлей через его детские травмы, злоупотребление наркотическими веществами и длительное и болезненное восстановление в сознательном возрасте. На экранах воплотится Франция 60-х, и Нью-Йорк 80-х, и Британия ранних 2000-х.