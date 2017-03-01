Ижевск. Удмуртия. Температура первой декады марта в Удмуртии будет выше климатической нормы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В первый день календарной весны наблюдается влияние антициклона – ночью 1 марта в северо-восточных районах республики температура воздуха опустилась до -18 градусов по Цельсию. Днём поднимется до -4,-9 градусов по Цельсию, погода будет преимущественно сухой и тихой.

Также ближайшей ночью и днем 2 марта в северных и западных районах Удмуртии возможен снег.

В ночь на 2 марта прогнозируется -4,-9 градуса по Цельсию, днем до +1 градуса по Цельсию. Днем вырастет сила ветра, порывы будут достигать 7-12 м/с.

В последующие дни ожидается слабая оттепель.

«Но вместе с потеплением в конце недели на регион будут оказывать влияния фронтальные разделы - временами будут наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега (3 числа днем местами вероятно в виде дождя), будет ветрено», - говорится в сообщении.