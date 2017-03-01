Москва. Президент России Владимир Путин заявил, что система антидопинга в стране допустила сбои, и надо прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена. Об этом сообщает Интерфакс.

«Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать», - приводит издание слова Владимира Путина, которые он произнес в ходе выступления совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Президент России подчеркнул, что надеется, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.

В то же время глава государства опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

Президент отметил, что «претензии нам о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, - мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было».