Селты. Удмуртия. 10 коров обманом вывез житель Башкортостана с фермы в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей.

В совершении преступления подозревают 33-летнего ранее судимого жителя Республики Башкортостан. Следствие установило, что подозреваемый предоставил о себе ложные сведения руководству одного из колхозов Селтинского района. Он сообщил о том, что предприятие в Башкирии, намерено приобрести у них крупный рогатый скот. Пообещав расплатиться после продажи животных, мужчина вывез с фермы 10 коров. Ущерб, причиненный сельхозпредприятию, составил 833 900 рублей.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.