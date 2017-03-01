Ижевск. Удмуртия. Ижевск попал в топ-100 туристических брендов России, как оружейная столица. Список составили исследователи центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

В экспериментальной проверке на узнаваемость и привлекательность принимали участие более тысячи региональных брендов.

«Народные промыслы, объекты показа, гастрономические бренды, туристические маршруты и уникальные мероприятия – мы предложили региональным департаментам по туризму самостоятельно определить, что они «продвигают» и что считают «визитными карточками» своих территорий», - говорится в сообщении.

Исследователи провели опрос граждан. В анкете респондентам задавалось три вопроса с просьбой ответить «да» или «нет»: известен ли данный бренд лично вам? (критерий – «узнаваемость бренда»); ассоциируется ли у вас данный бренд с указанным регионом? (критерий – «связь бренда с регионом»); хотели бы вы посетить указанный регион, чтобы ближе ознакомиться с данным брендом? (критерий – «туристическая привлекательность бренда»).

«Мы определили проценты узнаваемости бренда (общее количество ответивших «да» делилось на общее количество опрошенных), проценты по критерию «связь бренда с регионом» и проценты по критерию «туристическая привлекательность». Далее за каждый процент мы начислили 1 балл. Сумма набранных баллов по трем критериям и обеспечивала место бренда в таблице. Наибольшее количество баллов давало 1-е место. Далее места распределялись по мере уменьшения количества набранных баллов», - сообщают исследователи.

Ижевск в данном рейтинге был представлен, как оружейная столица России. Столица Удмуртии заняла 99 строчку. Узнаваемость бренда составила 72%, связь с регионом – 52%, туристическая привлекательность бренда – 45%, общее количество балов – 169.

Лидерами стали Третьяковская галерея, Московский Кремль и государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Card