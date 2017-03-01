Москва. В московский метрополитен на постоянную работу приняли робота-помощника. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Андроида уже привлекали к работе перед Новым годом – он поздравлял с наступающим праздником пассажиров станции Лужники.

«Робот также положительно зарекомендовал себя на выставках, в которых участвовал транспортный комплекс. Теперь мы решили взять его на постоянную работу», — рассказали в пресс-центре Московского центрального кольца.

Метроша обладает чувством юмора и может обмениваться шутками с пассажирами, способен запоминать имена тех, с кем познакомился, и распознавать лица. Робот также может подмигивать, показывать глазами сердечки, делать снимки и печатать фотографии.