Ижевск. Удмуртия. Фонд капремонта Удмуртии будет размещать свободные средства на депозитах в банках. Как сообщает пресс-служба организации, проценты будут начисляться в «общий котел» на ремонт многоквартирных домов.

Такое решение приняли 27 февраля на заседании высшего коллегиального органа фонда. Отметим, что право размещения временно свободных средств регоператора в кредитных организациях закреплено в статье 179 Жилищного кодекса России.

При этом банки должны соответствовать требованиям, прописанным в статье 176, то есть величина собственных средств кредитной организации должна составлять не менее чем 20 млрд рублей, а также банк должен пройти конкурсный отбор.

Максимальный размер средств, которые в течение года могут быть размещены на депозите, определяется с учетом выплат подрядчикам и перечислений средств на спецсчета многоквартирного дома, собственники помещений в которых в 2016 году приняли решение уйти из «общего котла».

Эту инициативу фонда в начале марта рассмотрит попечительский совет регоператора.