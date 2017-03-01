Ува. Удмуртия. 31-летний житель Удмуртии поджег дом, чтобы скрыть кражу сварочного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в селе Подмой Увинского района. По версии следствия, вечером подозреваемый украл из дома односельчанки аппарат для сварки. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и скрылся.

Вскоре злоумышленника задержали и установили его причастность еще к 5 кражам в этом селе.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, возбуждены уголовные дела статье 167 УК Росси («Умышленное уничтожение и повреждение имущества») и статье 158 УК России («Кража»).