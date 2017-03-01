Ижевск. Удмуртия. ООО «Удмуртские коммунальные системы» заплатило штраф 100 тыс. рублей за долгое отсутствие горячей воды в одном из домов Ижевска. Как сообщает пресс-служба региональных антимонопольщиков, коммунальщики пытались оспорить постановление, однако Арбитраж Удмуртии подтвердил законность постановления удмуртского УФАС.

Известно, что ГВС отсутствовало больше допустимого срока в доме №399 по улице Карла Маркса. Это «ущемляло интересы управляющей компании».

Отметим, что ООО «Удмуртские коммунальные системы» в установленный срок оплатило административный штраф.