Карачаево-Черкесия. Гостям курорта Архыз в Карачаево-Черкесии раздают памятки, в которых туристы, которые неправильно себя ведут, нарисованы в виде баранов. Об этом пишет L!fe.ru.

На листовках бараны-туристы гоняют по склонам, встают на лыжи и сноуборды в состоянии алкогольного опьянения, а также забывают свои вещи. Как себя вести, им подсказывают мужчины с черными усами в папахах и женщины в национальных костюмах.

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«Мы в игровой форме изобразили правила поведения на склонах. Нарушителей изобразили барашками, а тех, кто ведёт себя правильно, - человечками. Вместо обычного перечня правил сделали картинки, понятные даже детям», - приводит издание слова руководителя пресс-службы «Курортов Северного Кавказа» Екатерины Жигало.