Тегеран. Иран. Иранское телевидение, транслировавшее церемонию вручения «Оскара», «замазало» откровенный наряд Шарлиз Терон. Об этом пишет Газета.

Голливудская актриса в платье с глубоким декольте объявляла на церемонии победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», которым стал «Коммивояжер» иранца Асгара Фархади.

Против нескромностей: иранское ТВ "приодело" участниц церемонии "Оскар"

На национальном телеканале в Иране посчитали наряд Шарлиз Терон слишком откровенным и «прикрыли» обнаженные грудь и руки с помощью фотошопа. Одежда принимавшей статуэтку вместо Асгара Фархади иранки с американским паспортом – Ануше Ансари – тоже подверглась «цензуре».