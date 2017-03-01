Ижевск. Удмуртия. Учителя из Ижевска прошли во второй тур всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего от столицы Удмуртии было заявлено 23 участника. 26 февраля организаторы мероприятия подвели итоги и пропустили в следующий этап 8 человек.

Они будут бороться за победу в конкурсе в трех номинациях: «Молодые управленцы» - Анна Калинкина; «Молодые педагоги-психологи»: Татьяна Чукурнева, Анна Юшкова; «Молодые учителя»: Дмитрий Дементьев, Ксения Ищенко, Дарья Перевощикова, Ирина Севрюгина, Наталья Фардиева.

Объявление результатов и награждение лауреатов и победителей конкурса пройдет с 3 по 8 апреля 2017 года.