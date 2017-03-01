Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете, возможно, начнут обучать работников ЖКХ. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в среду, 1 марта, ректора вуза Валерия Грахова, ежегодный выпуск должен составить порядка 150 человек.

«Емкость рынка 15 тыс. человек, людей, работающих в этой в отрасли. Никто в Удмуртии не выпускает работников жкх-шников. Минимум тысячу человек мы должны учить жилищно-коммунальному хозяйству. Ежегодный выпуск должен составлять порядка 150 человек», - сказал Грахов.

Он также уточнил, что сейчас по этому поводу ведутся активные работы.

«У нас имеются ходатайства, письма, подписанные министром Марининым Иваном Васильевичем (министр энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии – прим.ред.) и мэром Ижевска Тюриным, и мэром Чайковского, и главой Воткинска, то есть мы в этом направлении самым активным образом работаем», - сказал ректор ИжГТУ Валерий Грахов.