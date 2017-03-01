Ижевск. Удмуртия. Коллегия присяжных заседателей признала жительницу Глазова виновной в убийстве 4-летнего Артура Жукова. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала суда.

В среду, 1 марта, состоялось очередное заседание по уголовному делу об убийстве мальчика. Судья выступил с напутственным словом к присяжным, которым предстояло ответить на вопросы, имело ли место деяние, доказано ли деяние и виновна ли глазовчанка в нем. Кроме того, судья просил ответить на вопрос, заслуживает ли снисхождения.

Присяжные, совещавшиеся три часа, решили, что деяние действительно было совершено, что совершила его действительно соседка семьи мальчика. Присяжные решили, что женщина виновна, но заслуживает снисхождения.

В ходе обсуждения мнения присяжных разделились. 9 человек проголосовали за то, что женщина виновна в убийстве мальчика, трое высказались против. За снисхождение проголосовали 10 присяжных из 12.

Единодушно коллегия высказалась только по первому вопросу. Присяжные согласились, что убийство Артура произошло в день его пропажи - 21 апреля 2015 года - и на том месте, где позже нашли его тело.

«Мы верили, что по делу присяжные постановят справедливое решение. Мы рассчитывали на их совесть и разум. Мы с потерпевшими, безусловно, удовлетворены вынесенным вердиктом», - сказал журналистам представитель гособвинения — начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления Прокуратуры Удмуртской Республики Дмитрий Малыгин.

Он подчеркнул, что присяжные посчитали обвиняемую достойной снисхождения. В связи с этим максимальное наказание, которое грозит женщине, не превышает двух третей от 20 лет, которые предусмотрены статьей. Напомним, глазовчанку обвинили в убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Трагедия произошла почти два года назад. 21 апреля 2015 года Артур Жуков гулял недалеко от дома по улице Пионерской, где он жил вместе с бабушкой. Вскоре пожилая женщина заметила, что внука поблизости нет. Она обратилась в полицию. Искали мальчика 10 дней. Стражи порядка обследовали район, где проживает семья, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Артура искали в колодцах, следователи были уверены: ребенка похитили, он жив. К поискам привлекли добровольцев. Тело ребенка обнаружили 2 мая во дворе соседнего дома. Помог правоохранителям экстрасенс.

«Он нам, находясь в Москве, сказал, где находится тело и по сути дела не ошибся совершенно», - отметил глава Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Владимир Никешкин. После проведенных экспертиз стало известно: мальчика убили. На его теле обнаружили колотые и резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело, за информацию об убийце была назначена награда в 1 млн рублей.



Владимир Никешкин назвал убийство малыша «мистическим», но пообещал раскрыть преступление: «Какая-то мистическая тут ситуация, не знаю даже какой результат у нас будет, но группа там работает. Мы набрали порядка 15 томов, работа проводится колоссальная, экспертиза проводится, все равно мы добьем этот вопрос, все равно выясним, что там было». На поиски предполагаемого убийцы ушло больше полугода. Следователи допросили более 700 свидетелей, назначили 180 различных экспертиз. Именно благодаря результатам одной из них удалось выйти на след злоумышленницы. По обвинению в преступлении задержали 49-летнюю местную жительницу – соседку семьи Артура.



Согласно вердикту судей, 21 апреля 2015 года глазовчанка встретила во дворе соседского мальчика – Артура Жукова, который играл в мяч. Женщина сделала его замечание, в ответ ребенок стал обзывать женщину, а потом кинул в нее камень, попав по ноге. Обвиняемая решила наказать задиру, занесла домой сумки и снова вышла во двор, но мальчика там уже не было. Ребенка глазовчанка увидела за баней, он зажигал спички. Женщина сделала замечание, что привело к ссоре, в ходе которой обвиняемая схватила Артура за шею и ударила головой об стену бани.

Мальчик упал и достал из кармана перочинный нож. Нож соседка выхватила и несколько раз ударила им по шее и телу Артура, повредив яремную вену и сонную артерию. От кровопотери мальчика скончался, а женщина ушла домой, однако через некоторое время вернулась и нанесла еще несколько ранений – уже посмертных.

В октябре материалы уголовного дела передали в суд. Подозреваемой в убийстве ребенка грозит 20 лет тюрьмы.

Позже обвиняемая призналась в совершенном убийстве и сообщила, что сделала это на почве «личных неприязненных отношений», а 7 декабря 2016 года заявила, что оклеветала себя.