Ижевск. Удмуртия. Магазин «Магнит» появится на месте здания Южной автостанции в Ижевске. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» побывал на месте строительства и узнал, как к этому относятся пассажиры.

Магазин "Магнит" появится вместо Южной автостанции в Ижевске

Сегодня пассажирам в ожидании своего рейса приходится стоять на улице, а билеты продают в импровизированной кассе – ларьке.

Сюжет о реконструкции автостанции также появился и на сайте ГТРК «Удмуртия». В нем говорится о появлении на месте автостанции магазина «Магнит».

По словам бригадира подрядной организации Александра Голубева, завершение строительных работ запланировано на середину апреля. В итоге вместо павильона площадью 300 кв.м, пассажирам соорудят помещение в несколько раз меньше прежнего зала ожидания.