Вашингтон. США. Ролик, в котором президент США Дональд Трамп репетирует речь в своем лимузине, за сутки набрал почти 2 тыс отметок «Нравится». Об этом сообщает Lenta.

Видео опубликовал в своем Twitter 28 февраля журналист телеканала NBC Брэдд Джаффи. Подписчики репортера в комментариях пофантазировали на тему того, что именно говорит глава государства.

Bradd Jaffy on Twitter

«Величие, бла-бла-бла, высшая лига, бла-бла-бла, победа», - «прочитал по губам» один из пользователей.

Другой предположил, что Дональд Трамп занимается медитацией: «Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт подери, я нравлюсь людям».