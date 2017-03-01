Ижевск. Удмуртия. Садовые товарищества Удмуртии получат льготы и различные преференции в случае принятия Госдумой России летом этого года закона «О садоводстве и огородничестве». Об этом рассказал журналистам на своей пресс-конференции в Ижевске в среду, 1 марта, первый замруководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Дума намерена принять новый закон уже к лету этого года. Документ, в частности, позволит садовым товариществам рассчитывать на льготы для создания инфраструктуры, даст новые возможности по развитию самоуправления и защите интересов по владению общими участками земли.

«Законопроект подготовило правительство по нашей просьбе. Но в ходе обсуждения мы увидели очень серьезное количество нареканий к тексту, подготовленному правительством», - рассказал Исаев.

Он также сказал, что пока Дума и кабинет министров договорились о принятии документа в первом чтении, после чего закон пройдет парламентские слушания с участие общественности.

«До лета обещаем принять качественный законопроект в таком хорошем подготовленном состоянии», - пояснил Андрей Исаев.