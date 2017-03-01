Ижевск. Удмуртия. Новый ректор Ижевского государственного технического университета заявил, что изменения в образовательном учреждении последуют в течение 2-4 месяцев. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в среду, 1 марта, Валерий Грахов, в его планах «гармонизировать организационную структуру» вуза.

Кадровые решения будут приниматься после того, как с ним подпишут контракт – 16 марта. В этот день истечет договор с предыдущим руководителем образовательного учреждения Борисом Якимовичем.

«Университет сегодня работает в рыночной среде, и задача профессионального управленца состоит в том, чтобы вовремя гармонизировать организационную структуру любого предприятия под требования внешней среды. Вопросы по изменению организационной структуры – это очень серьезные вопросы, они должны пройти обсуждение на всех уровнях. Оптимальные методы развития кафедры или института должны идти снизу», - сказал Грахов.