Москва. Гордость у большинства жителей России вызывает победа в Великой Отечественной войне. Как сообщает Интерфакс, согласно опросу «Левада-центра», таковых оказалось 83%.

На втором месте в качестве исторических событий, которыми гордятся россияне, возвращение Крыма в состав России – 43%. Третье место в рейтинге заняла «ведущая роль страны в освоении космоса.

Треть граждан считают важнейшими достижениями русскую литературу – 36%, «превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире» – 35% и достижения российской науки – 32%.

18% опрошенных гордятся стабилизацией положения страны при Владимире Путине и ростом экономики.

Опрос проводили 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.