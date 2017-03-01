Ижевск. Удмуртия. Новый ректор Ижевского государственного технического университета заявил, что «никто из сильных мира сего» в его предвыборной кампании не участвовал. На пресс-конференции в среду, 1 марта Валерий Грахов сообщил, что на пост кандидата его выдвинул совет инженерно-строительного факультета, и никому никаких обещаний по поводу должностей он не давал.

«Меня выдвинул совет инженерно-строительного факультета – это раз. Я больше не стал расширять географию подписей в поддержку Грахова. Второе – никаких обещаний ни одному из работающих в университете или не работающих в университете относительно их будущих перспектив я не давал. Как бы не было тяжело и трудно это делать», - сказал Грахов.

Ректор уточнил, что предвыборная кампания прошла честно и без интриг.

«Мы провели свою предвыборную кампанию выше всех интриг, выше всех подковерных разборок», - заявил руководитель вуза.