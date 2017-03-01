Берлин. Германия. В Берлине неизвестный велосипедист обливает женщин кислотой, разъедающей кожу и глаза. Об этом сообщает За рубежом.

Нападения подобного рода начались в декабре 2016 года. За месяц в больницы германской столицы попали три женщины с ожогами лица от кислоты. Предварительно, тот же самый мужчина напал на 27-летнюю берлинку в январе этого года. Последнее – пятое – нападение произошло 28 февраля.

По предварительным данным, для нападений преступник использует аккумуляторную кислоту. Пока полиция сомневается, что на жительниц Берлина обливает кислотой один и тот же человек.