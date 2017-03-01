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Март 2017
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Велосипедист в Берлине обливает женщин кислотой

Пять девушек стали его жертвами.

Велосипедист в Берлине обливает женщин кислотой
Фото:@arzik2
Германия, Берлин, происшествие, нападение


16:35

Берлин. Германия. В Берлине неизвестный велосипедист обливает женщин кислотой, разъедающей кожу и глаза. Об этом сообщает За рубежом.

Нападения подобного рода начались в декабре 2016 года. За месяц в больницы германской столицы попали три женщины с ожогами лица от кислоты. Предварительно, тот же самый мужчина напал на 27-летнюю берлинку в январе этого года. Последнее – пятое – нападение произошло 28 февраля.

По предварительным данным, для нападений преступник использует аккумуляторную кислоту. Пока полиция сомневается, что на жительниц Берлина обливает кислотой один и тот же человек.

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экс-пресс-секретарь президента Удмуртии
27.02.2017 Юрий Михайлович Лотман
Фарид Юнусов Фарид Юнусов
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
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