Москва. Сноубордист из Москвы Кирилл Шевченко протаранил архызского барана на горнолыжном склоне на Северном Кавказе. Как передает Lenta, запись столкновения, опубликованная на канале хостинга YouTube, набрала более 1 млн просмотров за несколько дней.

Как я въехал в барана на Архызе

На видео экстремал вместе с другом решают выехать за пределы горнолыжной трассы. Отъехав несколько метров, автор видео буквально наезжает на жующего барана. Животное выталкивает со своей территории спортсмена, который, убегая, кричит: «Баран, пусти!».