Москва. Первый зампред Комитета Госдумы России по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что надо усыплять бездомных собак. Об этом сообщает Life.

«Собака – это хищное животное. Что у неё на уме, мы не знаем. Плюс они ещё источник инфекций», - приводит издание слова бывшего главного санитарного врача страны, сказанные в ходе интервью на канале «Россия-24».

По мнению Геннадия Онищенко, в тех регионах, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, необходимо отправлять собак в приюты, а «тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями».