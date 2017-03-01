Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили более 250 нарушений закона при перевозке групп детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, также они касаются технических неисправностей транспорта.

Так, в Глазовском, Граховском, Камбарском, Кезском, Красногорском, Сарапульском, Селтинском и Юкаменском районах детей возили на 36 школьных автобусах с поврежденными ремнями безопасности, трещинами на лобовом стекле, неисправными огнетушителями, несоответствующими зимнему сезону шинами и другими нарушениями.

В салонах трех школьных автобусов Красногорской и Архангельской школ перевозились канистры с ядовитой жидкостью «Тосол».

В 2015-2017 годах в 30 организациях в Алнашском, Воткинском, Граховском, Камбарском, Каракулинском, Красногорском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском районах, Можге и Сарапуле допустили к работе водителей без медицинского осмотра.

В Камбарском районе в 2017 году к работе допустили водителя школьного автобуса, не имеющего непрерывного стажа работы не менее одного года в качестве водителя транспортного средства категории «D».

К управлению автобусами в Заречномедлинскую среднюю общеобразовательную школу Дебесского района и детский сад «Веселый Светлячок» Якшур-Бодьинского района, были допущены два водителя, совершивших в течение последнего года административные правонарушения, выезд на встречную полосу. И ряд других нарушений.

Отметим, что в 2016 году закуплено 13 школьных автобусов. В республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 20 млн. рублей на приобретение 42 школьных автобусов. 109 автобусов оборудованы тахографами, 103 автобуса – навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS.