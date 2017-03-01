Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госдумы России от Удмуртии приняли участие во всероссийском флешмобе во время которого жители страны отправят первой женщине-космонавту Валентине Терешковой открытки с надписью «Эй! Небо! Сними шляпу!» к ее юбилею. Парламентарии подписали письма своей коллеге в региональной общественной приемной «Единой России» в Ижевске.

Депутаты Госдумы России от Удмуртии поздравили Терешкову с юбилеем

Участие в акции приняли первый замруководителя парламентской фракции «Единой России», член президиума генсовета партии Андрей Исаев, депутаты Госдумы России Александр Василенко и Алексей Загребин. В среду, 1 марта, парламентарии работали в Ижевске в рамках региональной недели «Единой России».

«Валентина Владимировна — великий человек, человек равный Гагарину, человек, который осваивал космос, и навсегда вписал себя золотыми страницами в историю всего человечества. Но Валентина Владимировна и замечательный общественный деятель <…> И сейчас она ведет по-прежнему активную общественную деятельность. Мы гордимся, что Валентина Владимировна — член нашей партии, нашей фракции, она вместе с нами в сложных политических баталиях, пользуется заслуженным авторитетом и любовью всех коллег», — сказал депутат Госдумы России Андрей Исаев.

Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Светлана Кривилева рассказала, в свою очередь, что всего от республики Валентине Терешковой отправятся 100 поздравительных открыток. Подписать их можно в общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, расположенной в Ижевске, по адресу площадь имени 50-летия Октября, 15.

Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова 6 марта 2017 года отметит свое 80-летие. Сбор поздравлений первой в мире женщине-космонавту проводится по инициативе партии.