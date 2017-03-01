Великобритания. Житель Великобритании начал торговать воздухом из швейцарских Альп. Цена литровой банки составляет 167 долларов, сообщается на его сайте.

Предприниматель утверждает, что набирает кислород в банки в «секретных местах», а высокую стоимость своего товара он объясняет тем, что «в Швейцарии все дорогое».

Основная целевая аудитория британского бизнесмена – «мужчины и женщины, у которых все есть».

На каждой баночке указаны GPS-координаты места, в котором был собран воздух. Кроме того, к покупке прилагается сертификат подлинности.

25% от выручки британец отдает в благотворительный фонд.