Киров. Житель Кирова начал зарабатывать деньги на своих домашних питомцах. «Для пробы» он предоставляет горожанам любого из троих своих котов, сообщает Интерфакс.

Как говорит предприниматель, многие люди очень хотят завести кошку, но не осмеливаются этого сделать. Людей пугает запах, шерсть на полу и вещах, ответственность и многое другое. Заказав кота на некоторое время, они могут почувствовать себя хозяевами питомца и принять решение.

За час, проведенный с котом, кировчанин просит от 300 до 600 рублей. Его коты уже прошли «подготовку» и «тестовый режим». Девять из 10 клиентов остались довольны. В дальнейшем мужчина планирует оформить бизнес и «пригласить на работу» новых котов.