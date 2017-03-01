Ижевск. Удмуртия. Магазин «Магнит» появится на месте здания Южной автостанции в Ижевске. Корреспондент информагентства «Сусанин» побывал на месте строительства и узнал, как к этому относятся пассажиры. Об этом и других новостях в традиционной рубрике информационного агентства.

Удмуртия в минуту 1 марта 2017 года

Убийство мальчика:

Коллегия присяжных заседателей признала жительницу Глазова виновной в убийстве 4-летнего Артура Жукова. 1 марта, состоялось очередное заседание по уголовному делу об убийстве мальчика. Судья выступил с напутственным словом к присяжным, которым предстояло ответить на вопросы, имело ли место деяние, доказано ли деяние и виновна ли глазовчанка в нем.

Выборы ректора:

Комиссия Минобрнауки сократила список кандидатов на пост ректора УдГУ наполовину. Теперь на должность претендуют три человека - Галина Мерзлякова, Игорь Меньшиков и Галина Васильева.

Первая скрипка:

Новый ректор Ижевского государственного технического университета заявил, что «никто из сильных мира сего» в его предвыборной кампании не участвовал. На пресс-конференции в среду, 1 марта Валерий Грахов сообщил, что на пост кандидата его выдвинул совет инженерно-строительного факультета, и никому никаких обещаний по поводу должностей он не давал.

В ТОП-100:

Ижевск попал в топ-100 туристических брендов России, как оружейная столица. Лидерами стали Третьяковская галерея, Московский Кремль и Эрмитаж.

Субъективный портрет:

Эксперты-криминалисты Удмуртии 1 марта отмечают профессиональный праздник. Журналист «Сусанина» побывал в криминалистическом отделении чтобы узнать, как работают люди, которые первыми пребывают на место преступления.

Потепление в регионе:

Первые дни марта в Удмуртии будут теплее обычного. Ближайшей ночью и днем 2 марта в северных и западных районах республики возможен снегопад.