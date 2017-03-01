Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России Андрей Исаев провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в рамках региональной недели партии. В течение нескольких часов парламентарий успел обсудить с жителями республики различные проблемы, от низкой пенсии до жилищных проблем медиков.

Одна из посетительниц пожаловалась депутату на то, что одновременно с повышением размера пенсии размер доплаты к ней сократился. Парламентарий изучил документы, принесенные на прием жительницей Удмуртии, и пришел к выводу, что никакого нарушения закона в этом случае нет.

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Семья военного хирурга из Сарапула на приеме у Андрея Исаева оказалась уже не в первый раз. Супруга медика рассказала депутату, что муж получил служебное жилье, когда работал в одном из медицинских учреждений города, затем хирург решил принять участие в программе «Земский доктор» и перешел на службу в другое медучреждение. Теперь врача пытаются выселить из квартиры.

«Понятно, что может быть есть формальная казуистика, которая позволяет манипулировать в данном случае жильем, манипулировать возможностями, но мы же сами создаем программы, для того, чтобы людей, врачей привлекать для работы в малых городах, в селах, что же мы после этого этих людей, которые там работают и намерены работать, выталкиваем? Конечно эту проблему надо расшивать и преодолевать», - сказал Исаев.

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