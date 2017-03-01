Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» уступила на домашнем льду в четвертом матче 1/8 кубка Братины казахстанскому «Торпедо». Счет в серии 3:1 в пользу клуба из Усть-Каменогорска.

Четвертый мат серии получился похожим на первый. Команды «молчали» первые два периода, не порадовав за 40 минут игрового времени болельщиков забитыми шайбами.

В самом начале заключительной двадцатиминутки Андрей Белозёров вывел гостей вперед, а на 11 минуте удвоил преимущество «Торпедо» после сутолоки у ворот. Арбитр матча потратил несколько минут на просмотр видеоповтора и шайбу все-таки засчитал.

За пять с половиной минут до финальной сирены «сталевар» Денис Полюдов, отличившийся в прошлой игре дублем, сократил отставание в счете. На большее сталеваров не хватило.

В итоге 2:1 в пользу «Торпедо». Серия, которая длится до 4 побед одной из команд, переезжает в Казахстан.