Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в четверг, 2 марта, почитают память святого Феодора Тирона и святой Мариамны. Как пишет Astromeridian, при жизни эти люди отличались добротой и благочестием.

Однако впоследствии их образы трансформировались в негативных персонажей и стали частью славянской мифологии. Например, Феодор Тирон предстал в облике тирана, который в какой-то момент раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников.

Что касается святой Мариамны, то она впоследствии стала известна как жена домового, увидеть которую – к несчастью. Люди верили, что это именно Мариамна похищает младенцев, а потому, очень многие приметы 2 марта имеют предостерегающий характер.

Обычно в этот день ударяли морозы, и впервые за прошедшие 3 месяца на небе появлялись кучевые облака. Считали 2 марта летоуказателем и по природным явлениям определяли погоду на период с июня по август.

Народные приметы на 2 марта:

1. Нельзя смотреть на вечернее небо, иначе увидишь падающую звезду, что предвещает тяжелые болезни и смерть.

2. Туман 2 марта – май будет холодным.

3. Чтобы кикимора не докучала, в углу дома на ночь оставляют небольшой горшочек с кашей. Считается, что так ее можно задобрить.

4. Над ребенком 2 марта читают молитву, а также вешают в изголовье кровати образ, чтобы защитить его от кикиморы.

5. Нельзя оставлять на ночь рукоделие, не помолившись над ним, потому что в противном случае, по примете, его может испортить жена домового.

6. Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.

7. Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.

8. С западной стороны плывут перистые облака – на следующий день будет дождь.

9. Черные кучевые облака утром 2 марта – будет первый дождь в марте.

10. Птицы возвращаются 2 марта из теплых краев – жди раннюю весну.

11. Если незамужняя девушка выйдет в этот день на улицу и встретит женщину, значит, она найдет мужа в этом году.