Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует депутат Государственного совета Удмуртии, главврач республиканского наркологического диспансера Татьяна Карлова. В четверг, 2 марта, ей исполнилось 60 лет.

Также поздравления принимают начальник завода ячеистого бетона ФГУП «Главное управление на территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства «ГУССТ» №8 при Спецстрое России» Александр Маляшов, замглавы Ярского района Надежда Несмелова, замглавы администрации Устиновского района Ижевска Владимир Петухов и заместитель главы Завьяловского района Гульнара Шнейдер.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам счастья, крепкого здоровья и новых достижений.