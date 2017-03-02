Ижевск. Удмуртия. Двух «мобильных» мошенников, 28-летней девушке и ее 27-летнему двоюродному брату, которые приехали в Можгу из Челябинска, грозит пять лет тюрьмы. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, оба они были цыганами и уже ранее судимы за незаконный оборот наркотиков.

Злоумышленники отправляли на номера потерпевших смс-сообщения о том, что им одобрен кредит. Чтобы отказаться от кредита, те перезванивали по указанному в сообщении номеру. Мошенники представлялись сотрудниками банка и предлагали сделать для этого через банкоматы операции, после чего подключали к их картам свои номера и с помощью «мобильного банка» снимали деньги.

Следователи установили причастность пойманных злоумышленников еще к 24 преступлениям, от которых пострадали жители нескольких регионов России. Общая сумма ущерба составила более 250 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношение них возбудили по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.