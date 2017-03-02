Ижевск. Удмуртия. Временные ограничения движения введут по дорогам Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Миндортранса региона, первый запрет будет действовать 1 по 30 апреля 2017 года.

В это время будет ограничено движение автомобилей с превышением допустимых нагрузок оси и полной массы машин по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртии.

С 20 мая по 31 августа 2017 года при дневной температуре более 32 градусов по Цельсию по асфальтированным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения нельзя будет ездить тяжеловесному транспорту. Проезд в этот период будет разрешен только с 22:00 до 9:00.

С 15 сентября по 14 октября 2017 года временное ограничение движения авто с превышением допустимых нагрузок на оси также введут по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртии – гравийным или с переходным покрытием, которые относятся к IV и V техническим категориям или находятся вне категории.

Разрешенная масса транспортного средства весной и осенью 2017 года по дорогам республики составит 6 тонн.