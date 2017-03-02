  • 1Ср
  • 2Чт
  • 3Пт
  • 4Сб
  • 5Вс
  • 6Пн
  • 7Вт
  • 8Ср
  • 9Чт
  • 10Пт
  • 11Сб
  • 12Вс
  • 13Пн
  • 14Вт
  • 15Ср
  • 16Чт
  • 17Пт
  • 18Сб
  • 19Вс
  • 20Пн
  • 21Вт
  • 22Ср
  • 23Чт
  • 24Пт
  • 25Сб
  • 26Вс
  • 27Пн
  • 28Вт
  • 29Ср
  • 30Чт
  • 31Пт
Март 2017
Все новости текущей недели
Важно
Удмуртия в минуту: выборы ректора УдГУ и изменения на Южной автостанции

.протранспорт

А тем временем:

1 стоп

Временные ограничения движения по дорогам Удмуртии начнут действовать с 1 апреля

Остальная часть запретов вступит в силу с 20 мая и 15 сентября.

Временные ограничения движения по дорогам Удмуртии начнут действовать с 1 апреля
дороги, Ижевск, транспорт, Удмуртия, автомобилисты, дорога, автомобиль


09:00

Ижевск. Удмуртия. Временные ограничения движения введут по дорогам Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Миндортранса региона, первый запрет будет действовать 1 по 30 апреля 2017 года.

В это время будет ограничено движение автомобилей с превышением допустимых нагрузок оси и полной массы машин по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртии.

С 20 мая по 31 августа 2017 года при дневной температуре более 32 градусов по Цельсию по асфальтированным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения нельзя будет ездить тяжеловесному транспорту. Проезд в этот период будет разрешен только с 22:00 до 9:00.

С 15 сентября по 14 октября 2017 года временное ограничение движения авто с превышением допустимых нагрузок на оси также введут по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртии – гравийным или с переходным покрытием, которые относятся к IV и V техническим категориям или находятся вне категории.

Разрешенная масса транспортного средства весной и осенью 2017 года по дорогам республики составит 6 тонн.

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Пойма в Ижевске

02.03.2017 09:28 Сбитый насмерть ребенок оказался девочкой, ее мать находится в больнице в тяжелом состоянии. >>

«Ростелеком» организовал прямую трансляцию с Чемпионата Приволжского федерального округа по тхэквондо в Ижевске

02.03.2017 09:20 Изображение в формате высокой четкости передавалось в сеть с видеокамер, которые также были предоставлены телекоммуникац... >>

Депутаты Верховной рады хотят защитить русский язык в Украине на государственном уровне

02.03.2017 09:00 Законодательную инициативу готовят представители «Оппозиционного блока». >>

Средняя зарплата чиновников федеральных министерств и ведомств России в 2016 году превысила 115 тыс рублей

02.03.2017 09:00 По итогам прошлого года доходы половины гражданских служащих в Москве были ниже, чем в среднем по экономике столицы. >>

Временные ограничения движения по дорогам Удмуртии начнут действовать с 1 апреля

02.03.2017 09:00 Остальная часть запретов вступит в силу с 20 мая и 15 сентября. >>

В Ижевске микроавтобус сбил насмерть ребенка на улице Пойма

02.03.2017 08:37 Трагедия произошла утром, 2 марта, в районе поворота на поселок Самолет. >>

5 лет тюрьмы грозит приехавшим в Можгу из Челябинска «мобильным» мошенникам

02.03.2017 08:30 Злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками банка. >>

День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Татьяна Карлова

02.03.2017 08:00 Ей исполнилось 60 лет. >>

Знаки Удмуртии: погода на лето и первый дождь

02.03.2017 07:30 Народные приметы на четверг, 2 марта. >>

Новости Удмуртии 2.0: новые остановки и ресторан в индустриальном техникуме

02.03.2017 07:00 Обзор самых интересных материалов, опубликованных в СМИ республики накануне. >>

«Ижсталь» уступила на домашнем льду «Торпедо»

01.03.2017 20:46 Счет в серии 3:1 в пользу клуба из Усть-Каменогорска. >>

Депутат Госдумы России Андрей Исаев провел прием граждан в Ижевске

01.03.2017 20:17 Встреча с жителями республики прошла в рамках региональной недели «Единой России» в Удмуртии. >>

Леди Гага «подменит» Бейонсе на фестивале в Калифорнии

01.03.2017 19:40 Врачи запретили беременной двойней певице ехать на мероприятие. >>

Бизнесмен из Кирова начал предоставлять услугу «кот на час»

01.03.2017 19:33 Она предназначена для людей, которые мечтают завести кошку, но не осмеливаются это сделать. >>

Московский сноубордист наехал на архызского барана на горнолыжном курорте

01.03.2017 18:43 Записанное им видео пользуется большой популярностью в интернете. >>

Житель Великобритании продает горный швейцарский воздух

01.03.2017 18:34 Цена литровой банки составляет 167 долларов. >>

Удмуртия в минуту: выборы ректора УдГУ и изменения на Южной автостанции

01.03.2017 18:30 Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня. >>

Более 250 нарушений при перевозке детей в школьных автобусах выявили в Удмуртии с начала года

01.03.2017 18:00 Также они касаются технических неисправностей транспорта. >>

Депутаты Госдумы России от Удмуртии присоединились к всероссийской акции «Эй! Небо! Сними шляпу!»

01.03.2017 17:51 Парламентарии подписали открытки, которые отправят первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. >>

Посетитель музея в США сломал скульптуру при попытке сделать селфи

01.03.2017 17:48 Ее примерную стоимость оценивают в 700 тыс. долларов. >>

Новый ректор ИжГТУ заявил об изменениях в вузе в течение 2-4 месяцев

01.03.2017 17:41 Валерий Грахов сказал, что хочет «гармонизировать организационную структуру вуза». >>

Геннадий Онищенко призвал усыпить всех бродячих собак

01.03.2017 17:37 Бывший главный санитарный врач России считает их хищниками, переносящими инфекции. >>

Эксперты-криминалисты Удмуртии 1 марта отмечают профессиональный праздник

01.03.2017 17:15 Корреспондент «Сусанина» побывал в одном из криминалистических отделений города, чтобы узнать, как построена работа люде... >>

«Рено Дастер» перевернулся в Камбарке

01.03.2017 16:57 Мужчина не справился с управлением и наехал на снежный бруствер. >>

Проект из Глазова стал лауреатом конкурса школьных интернет-проектов от «Ростелекома»

01.03.2017 16:46 В 2016 году темой конкурса являлась «Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-те... >>

Ректор ИжГТУ Валерий Грахов: никто из сильных мира сего в предвыборной кампании не участвовал

01.03.2017 16:36 Руководитель вуза заявил, что никому никаких перспектив не обещал. >>

Велосипедист в Берлине обливает женщин кислотой

01.03.2017 16:35 Пять девушек стали его жертвами. >>

Садоводческие товарищества Удмуртии к лету могут получить льготы и новые возможности самоуправления

01.03.2017 16:15 Госдума России планирует принять закон о садоводстве и огородничестве в первом полугодии 2017 года. >>

Россияне гордятся победой в Великой Отечественной войне и возвращением Крыма

01.03.2017 16:11 Кроме того, согласно опросу, у трети граждан России гордость вызывает литература и достижения науки. >>

Здание Южной автостанции Ижевска переделают под магазин «Магнит»

01.03.2017 15:54 В помещении уже идут работы по реконструкции. >>

Видео с репетирующим речь в машине Дональдом Трампом рассмешило пользователей Сети

01.03.2017 15:44 Ролик за сутки набрал почти 2 тыс. лайков. >>

Присяжные признали жительницу Глазова виновной в убийстве Артура Жукова

01.03.2017 15:29 Об этом сообщает корреспондент «Сусанина» из зала суда. >>

Работников ЖКХ могут начать обучать в Ижевском техническом университете

01.03.2017 15:26 Ежегодный выпуск должен составлять порядка 150 человек. >>

8 учителей из Ижевска прошли во второй этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017»

01.03.2017 15:00 Они поборются за награды в трех номинациях: «Молодые управленцы», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые учителя». >>

Во время трансляции «Оскара» иранское телевидение «замазало» наряд Шарлиз Терон

01.03.2017 14:52 Актриса объявляла победителя в платье с глубоким декольте. >>

На листовках курортов Северного Кавказа туристов изобразили баранами

01.03.2017 14:41 На памятках по правильному поведению в Архызе гости показаны пьянствующими и гоняющими по склонам животными. >>

УКС заплатил штраф за долгое отсутствие горячей воды в одном из домов Ижевска

01.03.2017 14:29 Коммунальщики пытались оспорить постановление, однако Арбитраж Удмуртии подтвердил законность постановления удмуртского ... >>

Житель Удмуртии поджег дом, чтобы скрыть кражу сварочного аппарата

01.03.2017 14:06 Также мужчину подозревают в причастности к 5 преступлениям. >>

В «Красавице и чудовище» будет «эксклюзивно гейский момент»

01.03.2017 13:46 В диснеевской экранизации истории любви постановщики обещают героя нетрадиционной ориентации. >>

Фонд капремонта Удмуртии будет размещать свободные средства на депозитах в банках

01.03.2017 13:45 Проценты будут начисляться в «общий котел» на ремонт многоквартирных домов. >>

Робота-помощника приняли на постоянную работу в московское метро

01.03.2017 13:34 Он умет поздравлять, шутить и запоминать лица и имена пассажиров. >>

Ижевск вошел в топ-100 туристических брендов России

01.03.2017 13:19 Город попал в список, как оружейная столица России. >>

Супруги Обама продали права на свои мемуары

01.03.2017 12:48 Сумма сделки составила 60 млн долларов. >>

Житель Башкортостана обманом вывез 10 коров с фермы в Удмуртии

01.03.2017 12:37 Сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей. >>

В 2016 году Tele2 покрыла скоростным мобильным интернетом все районные центры Удмуртии

01.03.2017 12:32 В настоящее время Tele2 обеспечивает устойчивое покрытие 3G на территории, где проживает более 83% населения. >>
 



.прописали
Виктор Чулков Виктор Чулков
экс-пресс-секретарь президента Удмуртии
27.02.2017 Юрий Михайлович Лотман
Фарид Юнусов Фарид Юнусов
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
20.02.2017 Пуд золота и фунт лиха
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
Эксперты-криминалисты Удмуртии 1 марта отмечают профессиональный праздник
01.03.2017 17:15
Эксперты-криминалисты Удмуртии 1 марта отмечают профессиональный праздник
Корреспондент «Сусанина» побывал в одном из криминалистических отделений... >>


Здание Южной автостанции Ижевска переделают под магазин «Магнит»
01.03.2017 15:54
Здание Южной автостанции Ижевска переделают под магазин «Магнит»
В помещении уже идут работы по реконструкции. >>


УКС заплатил штраф за долгое отсутствие горячей воды в одном из домов Ижевска
01.03.2017 14:29
УКС заплатил штраф за долгое отсутствие горячей воды в одном из домов Ижевска
Коммунальщики пытались оспорить постановление, однако Арбитраж Удмуртии... >>


Свидетель по делу депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова: финансовые решения принимал его отец
01.03.2017 11:03
Свидетель по делу депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова: финансовые решения принимал его отец
Бухгалтер «Ижводоканала» рассказала, что за... >>


Новый гипермаркет появится в ТРК «Столица» в Ижевске вместо «Карусели»
01.03.2017 10:28
Новый гипермаркет появится в ТРК «Столица» в Ижевске вместо «Карусели»
Какой именно магазин там появится пока не уточняется. >>


В Сарапуле раскрыли тяжкое преступление 10-летней давности
28.02.2017 14:58
В Сарапуле раскрыли тяжкое преступление 10-летней давности
Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. >>


Хоккеисты «Ижстали» со следующего сезона будут бороться за трофей имени Владимира Петрова
28.02.2017 13:50
Хоккеисты «Ижстали» со следующего сезона будут бороться за трофей имени Владимира Петрова
Прославленный хоккеист, чьим именем назвали кубок,... >>


Родственники Артура Жукова из Глазова принесли на суд фотографии его тела после убийства
28.02.2017 10:56
Родственники Артура Жукова из Глазова принесли на суд фотографии его тела после убийства
Фото и видео съемку заседания суд запретил. >>


Знаки Удмуртии: «закалка» семян и лай лисиц
28.02.2017 07:30
Знаки Удмуртии: «закалка» семян и лай лисиц
Народные приметы на вторник, 28 февраля. >>




Популярное


Популярное
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
20.02.2017 19:56
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
Мужчина хочет обратиться в посольство Китая, КНДР или Иран. ВИДЕО. >>


Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
10.02.2017 18:28
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
Малыша и согревавшее его животное случайно обнаружил прохожий. >>


Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
27.02.2017 16:36
Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
Мартинесы получили 150 тыс. рублей «подъемных» и неожиданно для всех покинули Новосибирск. >>


27 авто столкнулись на Минском шоссе в Москве
23.02.2017 19:00
27 авто столкнулись на Минском шоссе в Москве
Видео аварии появилось в Сети. >>


Бездомный в Москве украл джинсы «Армани» из салона дорого внедорожника
24.02.2017 16:48
Бездомный в Москве украл джинсы «Армани» из салона дорого внедорожника
В отделе полиции, куда его доставили вместе со сворованной вещью, бомж рассказал, что просто хотел приодеться.... >>


Жители России смогут регистрировать ДТП при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС»
25.02.2017 19:01
Жители России смогут регистрировать ДТП при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС»
К лету 2017 года информационная система сможет оперативно передавать в страховую компанию... >>


Скончался российский актер Алексей Петренко
23.02.2017 12:24
Скончался российский актер Алексей Петренко
Ему было 79 лет. >>


Задушившая во сне трехмесячного сына жительница Тулы предстанет пред судом
25.02.2017 13:10
Задушившая во сне трехмесячного сына жительница Тулы предстанет пред судом
35-летняя женщина была пьяна. >>


Видео с места аварии с участием Николая Караченцова появилось в Сети
28.02.2017 09:03
Видео с места аварии с участием Николая Караченцова появилось в Сети
Артист попал в ДТП спустя ровно 12 лет после аварии, в результате которой чуть не погиб. >>


Документы «Горбачев-фонда» нашли в лондонском особняке
25.02.2017 10:10
Документы «Горбачев-фонда» нашли в лондонском особняке
Бумаги, подписанные лично экс-президентом СССР, касаются его сотрудничества с ведущими мировыми компаниями,... >>


Женщину на Алтае убило куском обрушившегося фасада
27.02.2017 11:39
Женщину на Алтае убило куском обрушившегося фасада
51-летняя жительница Рубцовска выходила из магазина, когда на нее рухнула часть стены. >>




Популярное
Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей чемпионата мира в Финляндии
23.02.2017 19:00
Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей чемпионата мира в Финляндии
Видео: спортсмен еле стоял на лыжах, постоянно падал и сломал палку. >>


Сериал «Шерлок» могут закрыть
25.02.2017 19:00
Сериал «Шерлок» могут закрыть
Проблемы связаны с согласованием съёмочных графиков исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана. ... >>


Сын бразильского футболиста Пеле начал отбывать наказание в тюрьме
25.02.2017 10:40
Сын бразильского футболиста Пеле начал отбывать наказание в тюрьме
Суд сократил срок с 33 лет до 12 лет и 10 месяцев. >>


Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
24.02.2017 11:33
Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
Акции прошли в нескольких городах Америки, а также... >>


В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
27.02.2017 18:26
В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
Суд квалифицировал смертельную аварию, которую устроили стритрейсеры, как убийство. >>


Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров
23.02.2017 10:01
Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров
Указ позволял им самим выбирать, какую туалетную комнату посещать. >>


Три пригодные для жизни планеты обнаружили в NASA
23.02.2017 15:00
Три пригодные для жизни планеты обнаружили в NASA
Они находятся на расстоянии от Солнца, когда вода может существовать в жидком виде. >>


Петр Порошенко пообещал «не оставить без поддержки» жителей Крыма
26.02.2017 16:47
Петр Порошенко пообещал «не оставить без поддержки» жителей Крыма
Президент Украины добавил, что борьба продолжается. >>


Жители Донбасса смогут получить убежище в Белоруссии без документов
23.02.2017 17:00
Жители Донбасса смогут получить убежище в Белоруссии без документов
Такое решение в стране приняли несмотря на непризнание паспортов самопровозглашенных ДНР... >>




Обсуждаемое
В Ижевске микроавтобус сбил насмерть ребенка на улице Пойма
08:37
В Ижевске микроавтобус сбил насмерть ребенка на улице Пойма
Трагедия произошла утром, 2 марта, в районе поворота на поселок...>
1 комментарий
Средняя зарплата чиновников федеральных министерств и ведомств России в 2016 году превысила 115 тыс рублей
09:00
Средняя зарплата чиновников федеральных министерств и ведомств России в 2016 году превысила 115 тыс рублей
По итогам...>
1 комментарий
Садоводческие товарищества Удмуртии к лету могут получить льготы и новые возможности самоуправления
01.03.2017 16:15
Садоводческие товарищества Удмуртии к лету могут получить льготы и новые возможности самоуправления
Госдума России...>
1 комментарий
Ижевск вошел в топ-100 туристических брендов России
01.03.2017 13:19
Ижевск вошел в топ-100 туристических брендов России
Город попал в список, как оружейная столица России. >
2 комментария
Удмуртия стала третьим регионом, подписавшим соглашение с Агентством по технологическому развитию
01.03.2017 11:30
Удмуртия стала третьим регионом, подписавшим соглашение с Агентством по технологическому развитию
В рамках сотрудничества планируется...>
1 комментарий
Смартфон на российской «операционке» будут продавать по цене от 10 до 15 тыс рублей
28.02.2017 16:36
Смартфон на российской «операционке» будут продавать по цене от 10 до 15 тыс рублей
Inoi R7 разработали специально для госслужащих....>
1 комментарий
Обвиняемая в убийстве глазовчанина Артура Жукова выступила с последним словом
28.02.2017 15:20
Обвиняемая в убийстве глазовчанина Артура Жукова выступила с последним словом
Женщина заявила, что настоящий преступник...>
1 комментарий
Новости Удмуртии 2.0: рейтинг самых популярных автомобилей и спасение символа Ижевска
28.02.2017 07:07
Новости Удмуртии 2.0: рейтинг самых популярных автомобилей и спасение символа Ижевска
Обзор самых интересных новостей,...>
1 комментарий
Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина
27.02.2017 17:34
Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина
Правоохранители предполагают,...>
2 комментария
Побивший рекорды блинный пирог в Ярославле скормили собакам
27.02.2017 18:49
Побивший рекорды блинный пирог в Ярославле скормили собакам
Приютам для бездомных животных досталось почти 2 тонны блинов. >
1 комментарий
В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
27.02.2017 18:26
В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
Суд квалифицировал смертельную аварию, которую устроили стритрейсеры, как убийство....>
1 комментарий
Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
27.02.2017 16:36
Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
Мартинесы получили 150 тыс. рублей «подъемных» и неожиданно для всех...>
6 комментариев

Обсуждаемое

Юнусов Фарид
20.02.2017 09:00:00
Юнусов Фарид
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
Пуд золота и фунт лиха
1 комментарий

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Выставка-продажа картин «Весна 2017»
Выставки
Выставка-продажа картин «Весна 2017»