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Новости Удмуртии 2.0: новые остановки и ресторан в индустриальном техникуме

Обзор самых интересных материалов, опубликованных в СМИ республики накануне.

Новости Удмуртии 2.0: новые остановки и ресторан в индустриальном техникуме
Фото:www.izh.ru
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07:00

Ижевск. Удмуртия. Утро начинается не с кофе, а с прочтения Удмуртии 2.0. За окном уже второй день календарной весны.  Синоптики обещают, что 2 марта будет переменная облачность, местами небольшой снег, температура воздуха  днем поднимется до -4, +1 градуса по Цельсию. Чтобы быть в курсе всех событий, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» предлагают начать день с прочтения традиционного обзора наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии.

Новые остановки

30 остановочных комплексов из каленого стекла установят в столице Удмуртии в 2017 году. Как пишет «Комсомольская правда» в Ижевске, большую часть отдадут на автобусы и троллейбусы.

«Сейчас мы готовим контракт, согласно которому определим точные адреса будущих остановок. Мы надеемся опубликовать его на следующей неделе», - рассказали «Комсомолке» в службе благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.

Стоимость 20 комплексов составила 4 млн рублей. Еще 10 остановок остались «в запасе» с 2016 года.

Эксклюзив

«Ижлайф» рассказал своим читателям секрет короны, которую получила победительница конкурса красоты «Мисс Ижевск». Издание пишет, что макет украшения разработали  ижевский скульптор Мария Соловатоваи двое ее коллег, и этот головной убор является эксклюзивным.

«Я сама в нескольких программах создавала эскизы, затем делала макеты. Бюджет у нас был ограничен, а нам нужно было сделать достойную корону. Мы с коллегами сразу решили использовать нержавеющую сталь. Саму корону мы также украсили стразами», – рассказала порталу скульптор.

Напомним, что финал конкурса прошел в Ижевске 25 февраля. Победительнице стала Дарья Каримова.  

Век доли не видать

В Удмуртии на сегодняшний день насчитывается более 150 обманутых дольщиков. Как пишут «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на слова главы  Минстроя республики Ивана Новикова, всех их можно поделить на две группы.

Первая – дольщики по объектам, которые стали проблемными до 2012 года. На сегодняшний день из той очереди в 270 человек осталось 150. Вторая – это дольщики «Родникового края», дома на улице Петрова в Ижевске, домов группы компаний «Интеграл».

«По домам, судьба строительства которых не совсем понятна, под угрозой находится больше 900 человек. Но не все объекты совершенно проблемные. Мы, например, уже имеем положительный опыт решения проблемы с недостроенным домом «Чепецкого управления строительства» в Глазове. Нашли возможность, нашли приобретателей для квартир, которые были не реализованы. И вот на эту разницу дом достроили», - сказал министр.

Новиков отметил, что проблема постепенно решается по тем домам, в которых еще есть свободные квартиры. За счет их продажи и появляются деньги на окончание строительства. Это дом в Глазове, где квартиры приобрела Ипотечная корпорация Удмуртской Республики, и  дом на улице Петрова, 47а. Также, по словам Новикова, компаний «Интеграл» намерена завершить строительство домов.

«Намного хуже ситуация на объектах, подобных «Родниковому краю» или улице Петрова, 49. Там практически всё реализовано – свободных квартир нет, а объекты не достроены. Куда делись деньги, остается разбираться, в том числе правоохранительным органам. Для таких объектов однозначного рецепта нет. Наш действующий закон об обманутых дольщиках на эти объекты не распространяется, поскольку они уже попадали под механизмы страхования, предусмотренные государством. Здесь несколько вариантов развития событий. Либо обращаться в страховые компании. Если страховая компания в стадии банкротства, то граждане могут встать в реестр кредиторов этой страховой организации и получить в рамках банкротства компенсацию. Это по законодательству. Насколько это реально или нереально, сказать сложно, так как практики такой пока нет», - добавил Иван Новиков.

«А в ресторане, а в ресторане…»

Информационное агентство «Udm-info» сообщило, что 28 февраля министерство имущественных отношений Удмуртии провело аукцион по продаже здания индустриального техникума, который расположен по адресу улица Милиционная, 5. Победителем торгов стал Армен Оганезов, который планирует открыть в здании ресторан и гостиницу.

Цена сделки приватизации составила 41 млн 764,8 тыс. рублей, при начальной стоимости 39 млн 776 тыс. рублей..

Издание пишет, что в заключении агентства по государственной охране памятников культурного наследия говорится, что данный объект не учитывается в Едином реестре объектов культурного наследия народов России. Однако здание расположено на территории защитной зоны памятника истории и культуры регионального значения «Пивоваренный завод».

В обзоре использованы материалы: izh.kp.ru, izhlife.ru, izvestiaur.ru, udm-info.ru

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Юнусов Фарид
20.02.2017 09:00:00
Юнусов Фарид
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
Пуд золота и фунт лиха
1 комментарий

Афиша Ижевска

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Выставка-продажа картин «Весна 2017»