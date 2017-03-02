Ижевск. Удмуртия. Микроавтобус «Фольксваген» сбил мужчину и ребенка на улице Пойма в Ижевске, юный пешеход скончался на месте, взрослый оказался в больнице. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.

По его словам, трагедия произошла в четверг, 2 марта, около 7:38 на улице Пойма в районе поворота на поселок Самолет. Автомобиль «Фольксваген Каравелла» сбил мужчину 1966 года рождения и ребенка 2004 года рождения.

«Ребенок, к сожалению, скончался на месте ДТП, мужчина доставлен в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства трагедии уточняются», - сказал Вычужанин.