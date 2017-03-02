Ижевск. Удмуртия. Главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин прокомментировал поражение от казахстанского «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф. По словам наставника, команда старалась и выжимала из себя все, что могла.

«Была пара неплохих моментов у Иванова. Нужно забивать, тогда игра сложилась бы по-другому. Наверняка бы так было. Но, имеем то, что имеем. Пропустили контратаку, соперник ее удачно реализовал. Ну, и не разобрались со сменой, сами себе удаление привезли. Понятно, что ребята на грани играют, поэтому тоже их судить не берусь. Но, тем не менее, это дисциплина. По самоотдаче у меня нет претензий. Команда старалась и выжимала из себя все, что могла», - заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой «сталеваров».

В свою очередь главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» отметил, что в плей-офф все игры будут проходить в упорной борьбе.

«По большому счету нечего сказать серьезного. Я вас ничем не удивлю – все игры такими и были. Это четвертая игра, я думаю, и пятая, и шестая - все будут такие же. Это плей-офф, надо биться, стараться до конца. Кто меньше ошибок допустит, тот, наверное, и выиграет», - сказал Алексей Ждахин.

Напомним, что накануне в Ижевске состоялся четвертый матч серии между «Ижсталью» и «Торпедо», который закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Коллективы борются за выход в ¼ кубка Братины. На данный момент клуб из Казахстана ведет в серии, которая продлится до 4 побед одного из команд, со счетом 3:1.