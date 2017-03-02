Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности смертельной аварии на улице Пойма в Ижевске. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, сбитый насмерть ребенок оказался девочкой.

Также госпитализировали не мужчину, как сообщалось ранее, а женщину, мать девочки.

По словам Вычужанина, вся семья переходила дорогу к близко идущему транспорту. Отец семейства дорогу перебежать успел, а мать с ребенком стали жертвами трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что микроавтобус «Фольксваген» сбил мужчину и ребенка на улице Пойма в Ижевске, юный пешеход скончался на месте, взрослый оказался в больнице. Трагедия произошла в четверг, 2 марта, около 7:38 на улице Пойма в районе поворота на поселок Самолет.