Ижевск. Удмуртия. Выборы ректора УдГУ состоятся 21 марта. Как сообщает пресс-служба высшего учебного заведения, на пост руководителя претендуют три кандидата.

«Решением ученого совета УдГУ утверждена дата проведения конференции по выборам ректора университета - 21 марта 2017 года. В период до 17 марта в вузе состоятся общие собрания работников и обучающихся по избранию делегатов на конференцию в соответствии с утверждёнными квотами», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аттестационная комиссия согласовала кандидатуры Галины Васильевой – директора многопрофильного колледжа УдГУ, Игоря Меньшикова – проректора УдГУ по науке и инновациям, а также действующего ректора университета Галины Мерзляковой.