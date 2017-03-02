Ижевск. Удмуртия. Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии вручил подарок детям, занимающимся в научно-техническом кружке «Юный техник» в Малопургинском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, Петр Фомин сделал это во Всемирный день гражданской обороны, в среду, 1 марта.

С просьбой помочь развитию технического кружка к главе ведомства обратились педагоги Малопургинского центра детского творчества. Петр Фомин пообещал содействовать и рассказал, что в детстве сам с интересом занимался авиамоделированием в этом кружке и мечтал запустить в небо радиоуправляемый самолет, собранный своими руками.

«И сегодня моя детская мечта осуществилась. Я уверен, что подарок будет несомненно полезен для юных учащихся научно-технического объединения и пригодится им в выборе дальнейшей профессии, учитывая, что сегодня, в век высоких технологий, инженерные профессии и высококвалифицированные технические кадры очень востребованы. Надеюсь, что регулярные занятия в кружке с использованием того радиотехнического электронного оборудования, которое мы сегодня вручили ребятам, помогут им стать настоящими профессионалами в этом направлении деятельности. Ведь в каждом ребенке есть масса талантов, и наша задача - помочь детям раскрыть эти таланты и реализовать их во взрослой жизни», - сказал Петр Матвеевич.

В подарочный набор вошло все необходимое для того, чтобы запустить в небо радиоуправляемые самолеты – комплект аппаратуры для проектирование и сборки авиамоделей: электродвигатель, радиоприемник, зарядные устройства, и другие комплектующие.