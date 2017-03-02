Москва. Министерство труда России предложило продлить программу материнского капитала на пять лет. Об этом сообщает Российская газета.

Действие данной программы должно закончиться в 2018 году. Минтруд внес в правительство России предложение продлить ее до 2023 года.

«Мы с такими предложениями заходили уже в Правительство», - приводит издание слова главы ведомства Максима Топилина.

Материнский капитал действует в России с 2007 года. Это мера поддержки семей, в которых родился второй и последующий дети. С 2015 года размер выплат составил примерно 453 тыс. рублей, после чего не индексировался.