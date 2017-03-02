Ижевск. Удмуртия. Бывшее здание индустриального техникума в Ижевске продали за 41 764 800 рублей. Об этом сообщает министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.

Аукцион прошел во вторник, 28 февраля. Победителем торгов и обладателем здания на улице Милиционная, 5, площадь которой составляет 3 370 кв.м, стал Армен Оганезов.

Напомним, что начальная цена продажи бывшего помещения индустриального техникума составляла 39,7 млн рублей: 21,7 млн рублей – само здание, 18 млн рублей – участок под ним. Шаг аукциона - 1 988 800 рублей.

Здание не является объектом культурного наследия, однако расположено на территории защитной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Пивоваренный завод, 1882 -1889 гг.». В соответствии с российским законодательством, в границах защитных зон запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров, за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Согласно градостроительного плана, основные виды разрешенного использования земельного участка:

- учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования - общежития - отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общей площади);

- библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества (исключая ночные заведения);

- сады, скверы, бульвары;

- физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки и иные спортивные объекты районного значения;

- открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и иные аналогичные объекты;

- аптечные учреждения;

- научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации;

- научные и опытные станции;

- стоянки индивидуального легкового автотранспорта до 100 машиномест - стоянки индивидуального легкового автотранспорта от 100 до 300 машиномест.