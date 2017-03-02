Вашингтон. США. В бюджете США не хватило денег на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

В своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что средства на возведение глухой стены на границе США и Мексики будут изысканы из имеющихся. Министерство внутренней безопасности страны нашло на эти цели только 20 млн долларов, а полная стоимость строительства южной границы составит более 21 млрд. Выделенных денег хватит только на проектные работы.

Чтобы начать строительство, Дональду Трампу придется убедить Конгресс выделить деньги. Глава США заявил, что попросит Конгресс покрыть расходы, а в будущем он окажет давление на Мексику, которая позже обязательно компенсирует потери американских налогоплательщиков.