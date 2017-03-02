Ижевск. Удмуртия вошла в число 6 субъектов России, где региональными властями до сих пор не утверждены территориальные схемы обращения с отходами. Как сообщается на сайте Росприроднадзора, в списке также оказались Архангельская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Томская области.

Новую схему организации сбора и уничтожения бытовых отходов планировали запустить с 2016 года, позже срок сдвинули на 1 января 2017 года. К этой дате регионы должны были принять тарифы и заключить договоры с региональными операторами сбора и утилизации мусора. Из-за неготовности многих субъектов России дату отодвинули до 2018 года.

По данным Минприроды Удмуртии в год на каждого жителя республики приходится 319 кг твердых бытовых коммунальных отходов. Всего в год на территории России образуются более 70 млн тонн ТКО. Из них только 7% перерабатывают и используют дальше.