Воткинск. Удмуртия. Представителям МУП «Водоканал» в Воткинске предстоит ответить в суде за некачественную воду. Как сообщает пресс-служба Воткинского районного суда, иск подали специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Сотрудники федеральной службы провели анализ результатов лабораторных исследований питьевой воды за 10 месяцев 2016 года. Выяснилось, что в 16 из 26 сделанных проб качество воды не соответствовало требованиям СанПиН по содержанию дибромхлорметана и бромдихлорметана.

«Водоканалу» выдали предписании об устранении нарушений, однако предприятие продолжило подавать горожанам некачественную воду. Тогда специалисты Роспотребнадзора обратились в суд.