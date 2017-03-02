Ижевск. Удмуртия. Выпускаемая в Ижевске Lada Vesta получит 17-дюймовые колеса. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Авто.Mail.ru», «АвтоВАЗ» готовит седан в комплектации Exclusive.

Серийная версия Lada Vesta Exclusive повторит одноименный концепт-кар, который в 2016 году представили на международном автосалоне в Москве. Кроме больших колес, модель получит хромированные элементы кузова, комбинированную отделку салона из кожи и алькантары, металлические накладки и глянцевые декоративные панели в интерьере. Также в описании модели упомянули резину 205/50 R17.

Сроки появления автомобиля в продаже не уточняются.