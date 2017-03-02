Ижевск. Удмуртия. Экологическая акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске и Завьялово. Об этом сообщают организаторы в группе во «ВКонтакте».

В столице Удмуртии мероприятие состоится с 13:00 до 15:00 между первым корпусом УдГУ и ледовым дворцом «Ижсталь».

26 марта с 13:00 до 14:00 «Разделяйку» организуют на центральной площади в Завьялово.

Принести и сдать можно макулатуру, ПЭТ-бутылки, пластиковую упаковку от бытовой химии, стеклянные банки и бутылки, полиэтиленовые пакеты и пленку, неисправную электронику и мелкую бытовую технику, старые батарейки. Все вторсырье должно быть чистым и сухим.

Также 12 марта у посетителей акции появится возможность правильно утилизировать опасные отходы: энергосберегающие лампы, ртутные градусники и другие ртутьсодержащие приборы. Отметим, что утилизация опасных отходов – это платное мероприятие. Установка и обслуживание эко-контейнеров производится за счет жителей многоквартирных домов, во дворах которых они размещены. Поэтому принимать опасные отходы будут за пожертвование. Рекомендуемая сумма - 20 рублей за одно ртутьсодержащее изделие (не зависимо от размера).

«Разделяйка» - ежемесячная экологическая акция, претворенная в жизнь активистами сообщества «Зелёный паровоз».